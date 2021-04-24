Приправа из глистов и кишечной палочки. Россиян предупредили о рисках при выборе мяса для шашлыка

Диетологи предупредили о рисках, которые может нести шашлык. Главное — правильно выбрать сырое или уже замаринованное в контейнере мясо. Ведь некачественные продукты — кладезь бактерий.

Заместитель директора по лечебной работе клиники «Питание и здоровье» Дарья Русакова объяснила «360», что при выборе сырого мяса или уже готового шашлыка в маринаде необходимо смотреть на срок годности. Если речь о маринованном шашлыке, то важно выбрать тот продукт, в котором меньше ингредиентов.

Чем меньше будет ингредиентов в составе, тем более натуральным и качественным будет шашлык Дарья Русакова.

Следует помнить, что маринад скрывает несвежее мясо. В массу добавляют много специй, уксус и другие ароматизаторы, которые нейтрализуют запах от испорченного продукта.

Более того сам маринад — идеальное место для роста энтерококков, кишечных палочек, сказала «360» гастроэнтеролог медицинского учреждения «СМ-Клиника» Нурия Дианова. Даже если хорошо прожарить шашлык, риск роста патогенной флоры сохранится.

При этом сырое мясо тоже имеет свои недостатки. Кулинар Петр Пахомов в беседе с «360» отметил, что не нужно гнаться за слишком свежим мясом для шашлыка. Ведь чем оно более свежее, тем жестче будет. Нурия Дианова добавила, что нельзя выбирать мясо, которое лежит около зелени и овощей.

Где зелень и овощи, всегда существует риск получения земли, спор, бактерий и простейших. То, что потом дает определенную схожую симптоматику с проявлением диарейного синдрома, нарушения процессов пищеварения Нурия Дианова.

Мыть мясо перед употреблением просто необходимо, как и хорошо его прожаривать. Частично сырые куски создают риск заражения кишечными инфекциями, листериозом, сальмонеллезом или гельминтозами.