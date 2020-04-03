Принц Чарльз примет участие в открытии полевого госпиталя по видеосвязи

Принц Уэльский откроет полевой госпиталь дистанционно. Он также скажет небольшую речь. Ожидается, что он поблагодарит всех тех, кто неустанно работал над созданием нового медицинского учреждения. А также людей по всей стране, которые продолжают оказывать помощь на передовой тем, кто пострадал от коронавируса.

Госпиталь оборудовали в выставочном центре ExCeL в Лондоне. Там есть около 500 коек с аппаратами искусственной вентиляции лёгких и кислородом.