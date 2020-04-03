Принц Чарльз примет участие в открытии полевого госпиталя по видеосвязи
Принц Чарльз, наследник британского престола, примет участие в открытии полевого госпиталя по видеосвязи. Присутствовать лично он не сможет из-за самоизоляции после заражения коронавирусом. Об этом написал сайт NEWS.ru со ссылкой на зарубежное издание.
Принц Уэльский откроет полевой госпиталь дистанционно. Он также скажет небольшую речь. Ожидается, что он поблагодарит всех тех, кто неустанно работал над созданием нового медицинского учреждения. А также людей по всей стране, которые продолжают оказывать помощь на передовой тем, кто пострадал от коронавируса.
Госпиталь оборудовали в выставочном центре ExCeL в Лондоне. Там есть около 500 коек с аппаратами искусственной вентиляции лёгких и кислородом.