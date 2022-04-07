Приморскстат рассказал, сколько приверженцев здорового образа жизни среди местных жителей

Жители Приморского края в среднем живут на один год меньше, чем россияне в других регионах. Средняя продолжительность жизни мужчин в Приморье — 65 лет, женщин — 75 лет. Данные об образе жизни приморцев ко Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля, собрал Приморскстат.

Как сообщает zr.media, край имеет большие перспективы для развития инфраструктуры санаторно-курортного оздоровления благодаря расположению различных типов лечебных грязей и минеральных вод. Жители Приморья и гости региона имеют возможность поправить здоровье в восьми санаториях. Также функционируют санатории для семей с детьми, три санаторно-оздоровительных лагеря, два санатория-профилактория, дом отдыха.

Летом прошлого года 16 тысяч учащихся школ побывали в 295 оздоровительных лагерях региона.

Врачи отмечают, что на хорошее самочувствие влияют физическая активность и отсутствие вредных привычек.

В 2021 году 1686 жителей Приморья, в том числе и 330 детей, приняли участие в исследовании состояния здоровья. По результатам исследования можно судить, какая часть населения ведет здоровый образ жизни, узнать о состоянии здоровья граждан, их пищевых привычках и активности.

Исследование показало, что только 1% мужчин и 3% женщин, проживающих в регионе, являются настоящими приверженцами ЗОЖ — они могут похвастаться отсутствием вредных привычек, соблюдением норм правильного питания и спортивной закалкой.