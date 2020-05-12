Приморье пока не готово ослаблять ограничения из-за коронавируса

Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что регион пока не собирается ослаблять ограничения, введенные ранее из-за распространения коронавируса.

«Эпидемиологическая обстановка в крае остается непростой. О послаблении говорить рано», — приводит РИА «Новости» слова Кожемяко.

Он отметил, что послабления, безусловно, будут происходить, но сейчас стоит задача — сделать все, чтобы работа по снижению темпов заболеваемости дала результат. Глава Приморья также добавил, что необходимо продолжить работу по выявлению правонарушителей санитарно-эпидемиологических требований.

Главный санитарный врач региона Татьяна Детковская отметила, что темпы прироста говорят о дальнейшем прогрессе заболеваемости. Поэтому она также считает, что продление ограничительных мероприятий — это целенаправленная мера и ее необходимо продолжить.

За последние сутки в Приморье было выявлено 48 случаев коронавируса. Всего в регионе на сегодня зафиксировано 955 пациентов с COVID-19.

В России коронавирус выявлен у 221 344 человек. За все время распространения инфекции вылечился и выписался 39 801 человек, скончались больше двух тысяч пациентов.