Примерно четверть россиян сделали прививку от гриппа

Больше четверти россиян сделали прививку от гриппа. На сайте Роспотребнадзора появились данные о том, что иммунизацию прошли более 38,2 миллиона человек, что составляет 26,2% от всего населения страны.

«Роспотребнадзором осуществляется мониторинг за иммунизацией населения против гриппа. По состоянию на 29 октября текущего года в Российской Федерации привито от гриппа более 38,2 миллиона человек, что составляет 26,2% от численности населения страны», — сказано в сообщении ведомства.

Сейчас в России идет не только эпидемия коронавируса, но и повышенная заболеваемость гриппом и ОРВИ. В 57 регионах России превышен так называемый эпидемический порог — там очень большое количество заболевших.

При этом чаще всего гриппом заболевают не только взрослые люди, но и дети в возрастном диапазоне от семи до 14 лет.

Сейчас пройти вакцинацию в «упрощенном» выездном формате могут сотрудники подмосковных предприятий. Для этого их руководители могут подать заявку на сайте privivka.mz.mosreg.ru, заполнив небольшую анкету.