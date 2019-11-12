Примерно 6,5 миллиона москвичей прошли вакцинацию от гриппа

Пресс-служба отметила, что в настоящее время уровень заболеваемости в Москве не превышает норму в этом сезоне.

«В столице продолжается кампания по иммунизации населения против сезонного гриппа, в городе за счет всех источников финансирования привиты более шести миллионов 407 тысяч человек, в том числе более 920 тысяч детей», — пояснили в пресс-службе.

Сейчас жители Москвы могут сделать прививку от гриппа и ОРВИ в государственных медицинских организациях. Для этого необходимо предоставить паспорт и полис ОМС.