Примерно 6,5 миллиона москвичей прошли вакцинацию от гриппа
Приблизительно 6,5 миллиона москвичей привились от гриппа с начала вакцинации, сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления Роспотребнадзора.
Пресс-служба отметила, что в настоящее время уровень заболеваемости в Москве не превышает норму в этом сезоне.
«В столице продолжается кампания по иммунизации населения против сезонного гриппа, в городе за счет всех источников финансирования привиты более шести миллионов 407 тысяч человек, в том числе более 920 тысяч детей», — пояснили в пресс-службе.
Сейчас жители Москвы могут сделать прививку от гриппа и ОРВИ в государственных медицинских организациях. Для этого необходимо предоставить паспорт и полис ОМС.