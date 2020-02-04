Прилетевших из Китая россиян закроют на карантин под Тюменью

Зону карантина для вернувшихся из китайского Хубэя россиян откроют в Тюменской области. Там их оставят на две недели.

Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. Она отметила, что изолированных обеспечат всем необходимым. Эвакуировать их будут самолеты Военно-космических сил России. Всего планируется вывезти из Китая 147 человек.

При этом не все они россияне. Известно, что среди эвакуированных десять граждан Белоруссии, три жителя Казахстана, уроженец Армении и один житель Украины.

«Эта информация будет все время уточняться до тех пор, пока первый борт не вылетит в Россию», — подчеркнула Татьяна Голикова. Иностранных граждан после двухнедельного карантина отправят домой, если они захотят.

Аэропорт Рощино подтвердил изданию «Тюмень Онлайн», что сегодня готовится принять два рейса. Пассажиров вывезут при помощи специального автобуса. По данным воздушной гавани, всего ожидается порядка 300 человек.

Первый самолет Военно-космических сил России вылетел в Китай за российскими гражданами, которые находятся в самой зараженной коронавирусом провинции Хубэй. За состоянием эвакуированных будут следить медики и вирусологи.

Коронавирус 2019-nCoV уже заразил 20,6 тысячи человек. От вызванной им пневмонии умерли 426 жителей Китая. При этом вирус уже распространился и в России. Первые случаи заражения зафиксировали в Тюменской области и Забайкалье.