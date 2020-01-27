Прилетевшая из Китая россиянка оказалась в больнице с подозрением на коронавирус
По данным краевого управления Роспотребнадзора, на 27 января случаев заболевания коронавирусом в Приморье не зарегистрировано.
Руководитель регионального ведомства Татьяна Детковская напомнила, что с прошлой недели в Приморском крае усилили контроль за всеми 15 пропускными пунктами.
«Везде наши специалисты ведут двойной контроль за въезжающими на территорию края с помощью тепловизоров», — уточнили в Роспотребнадзоре.
Эпидемиологи находятся на связи со специалистами ГНЦ «Вектор» в Новосибирске. У пациентов, которые приезжают на территорию Приморья с признаками заболевания, берут анализы и отправляют новосибирским вирусологам.
«В настоящее время ни у кого из приморских пациентов коронавирус не выявлен», — заявила Детковская.
О результатах анализов госпитализированной женщины официальной информации нет.
Из-за распространения коронавируса туристические фирмы Приморья временно приостановили организацию путешествий в Китай. В стране зафиксировано уже 80 летальных случаев, вызванных новым вирусом. Зараженными признаны около 2,5 тысячи человек.
Коронавирус появился и в других государствах: Таиланд, Южная Корея, Япония, США, Сингапур, Малайзия, Вьетнам, Франция и Австралия.