Прилетевшая из Харбина пассажирка госпитализирована в Якутии

С высокой температурой и признаками ОРВИ была госпитализирована в Якутсе, прилетевшая из китайского Харбина женщина. Ее состояние зафиксировали при проведении бесконтактной термометрии на рейсе.

Как сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Якутии, в аэропорт была немедленно вызвана скорая, которая доставила девушку в инфекционную больницу. Пациентка находится под медицинским наблюдением. Пока предварительный диагноз — ОРВИ. Результаты проб из лаборатории еще не поступили.

Специалисты ведомства провели анкетирование пассажиров лайнера. За их состоянием будут наблюдать поликлиники по месту жительства. На борту самолета проведены противоэпидемические мероприятия.

С подозрением на коронавирус в Башкирии были госпитализированы три человека, две женщины и ребенок. Результаты анализов вскоре будут готовы.

По последним данным, жертвами вспышки заболевания в Китае стали 170 человек. Всего зафиксировано 7711 случаев заражения коронавирусом.