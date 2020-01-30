    30 января 2020, 21:19

    Прилетевшая из Харбина пассажирка госпитализирована в Якутии

    Анастасия Кукова

    С высокой температурой и признаками ОРВИ была госпитализирована в Якутсе, прилетевшая из китайского Харбина женщина. Ее состояние зафиксировали при проведении бесконтактной термометрии на рейсе.
    Прилетевшая из Харбина пассажирка госпитализирована в Якутии

    Как сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Якутии, в аэропорт была немедленно вызвана скорая, которая доставила девушку в инфекционную больницу. Пациентка находится под медицинским наблюдением. Пока предварительный диагноз — ОРВИ. Результаты проб из лаборатории еще не поступили.

    Специалисты ведомства провели анкетирование пассажиров лайнера. За их состоянием будут наблюдать поликлиники по месту жительства. На борту самолета проведены противоэпидемические мероприятия.

    С подозрением на коронавирус в Башкирии были госпитализированы три человека, две женщины и ребенок. Результаты анализов вскоре будут готовы.

    По последним данным, жертвами вспышки заболевания в Китае стали 170 человек. Всего зафиксировано 7711 случаев заражения коронавирусом.