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    23 сентября 2020, 21:15

    Россиян «отправили» на временную изоляцию после прилета из-за рубежа

    Наталья Жуковская

    Россиян, прилетевших в страну из-за границы, отправят на карантин до получения результатов ПЦР-теста на коронавирус, сказано в постановлении главного санитарного врача РФ, главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
    Россиян «отправили» на временную изоляцию после прилета из-за рубежа

    В документе указано, что до получения результатов лабораторного исследования граждане должны соблюдать режим самоизоляции.

    «До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», — добавили в Роспотребнадзоре.

    Изначально постановление «О социально-эпидемиологическом благополучии населения» было принято в марте 2020 года, когда в России был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. В нем был пункт о самоизоляции прибывающих из-за границы россиян.

    На прошлой неделе стало известно, что оперштаб принял решение об открытии с 21 сентября авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, с 27 сентября самолеты полетят в Южную Корею.

    Новости SMI.FM