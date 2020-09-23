Россиян «отправили» на временную изоляцию после прилета из-за рубежа

В документе указано, что до получения результатов лабораторного исследования граждане должны соблюдать режим самоизоляции.

«До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», — добавили в Роспотребнадзоре.

Изначально постановление «О социально-эпидемиологическом благополучии населения» было принято в марте 2020 года, когда в России был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. В нем был пункт о самоизоляции прибывающих из-за границы россиян.

На прошлой неделе стало известно, что оперштаб принял решение об открытии с 21 сентября авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, с 27 сентября самолеты полетят в Южную Корею.