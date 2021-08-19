Приход волны гриппа спрогнозировали в России

Россиян в этом гожу ждет более масштабная волна заболеваемости гриппом по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил иммунолог, гендиректор компании «Клиника Экселанс Груп» Николай Крючков.

По словам медика, в прошлом сезоне заболеваемость гриппом была очень низкой. Этому поспособствовали противоэпидемические мероприятия.

«В этом сезоне, скорее всего, гриппа и ОРВИ будет больше, хотя все равно значительно меньше, чем бывало в обычные сезоны. Тем не менее, и такие риски можно предотвратить, поэтому я рекомендую пройти вакцинацию от гриппа», — сказал Крючков радио Sputnik.

Он добавил, что сделать прививку от гриппа стоит уже сейчас. Особенно важно пройти вакцинацию пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Также иммунолог отметил, что грипп более опасен для детей, которых лучше привить.

В этом году прививочная кампания против гриппа совпадает с вакцинацией от коронавируса. Крючков порекомендовал делать прививки с перерывом в 30 дней. Месячный разрыв поможет не перегрузить иммунную систему.