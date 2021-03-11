Мозг человека не способен переносить постоянную повышенную активность без последствий, ему нужно время от времени расслабляться. Как это лучше делать, рассказал биолог, профессор Сколковского института науки и технологий (SkolTech) Филипп Хайтович. Об этом сообщило радио Sputnik.

Для восполнения затрат мозг нуждается в процессе, включающем примитивные действия в стереотипных ситуациях. Как вариант, игры на смартфоне или компьютере.

«Ситуацию легко предсказать, создается иллюзия, что мы хорошо контролируем события. Для мозга всегда комфортно с минимальным количеством усилий предсказывать исход действий. Это расслабляющая, комфортная практика», — объяснил специалист.

Однако при малоподвижном образе жизни не стоит увлекаться компьютерными играми. В таком случае лучше приготовить еду, убраться дома, погулять с собакой, выбросить мусор.

А постоянный просмотр бессодержательных видеороликов в интернете приводит к «деградации» мозга, предупредил биолог.

«Наш мозг деградирует, если мы используем его примитивным образом», — заметил он.

По мнению Хайтовича, любование на котиков в интернете — фастфуд. Этот процесс стимулирует приятные ощущения, но по-настоящему очень вреден.