Прием витаминов при COVID-19 посчитали опасным

«Вирусы любят витамины. Если человек заболевает, то я считаю, что витамины совершенно не нужно применять, так как тем самым мы поддерживаем болезнь, вирусы тоже получают энергию от витаминов. Конечно, это касается и коронавируса», — сообщила она.

Людмила Лапа отметила, что витамины лучше принимать для профилактики заболеваний, в том числе и COVID-19. После того, как человек перенес заболевание, витамины следует начать применять, выждав еще неделю. Только тогда они пойдут на пользу и помогут восстановиться организму.

Врач также призывать отказаться от бесконтрольного употребления витаминов людей, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта. По ее мнению, витамины вряд ли принесут пользу организму, а вот разрушить иммунитет, который и заключается в здоровье системы ЖКТ, они могут. Витамины могут стать токсичными для организма человека с проблемами ЖКТ.

Улучшить иммунитет помогут 10 продуктами питания. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на британского диетолога Лили Саттер. Цельнозерновые продукты, рыба, ягоды, орехи, кисломолочные продукты, яйца, растительные масла, разноцветные овощи, консервированные помидоры, вода и богатые водой овощи диетолог советует не игнорировать во время пандемии.