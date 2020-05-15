Прием плазмы открыли в Москве. Кто может стать донором?
Правда, существует еще несколько параметров, которые должны удовлетворить врачей. Так, у донора не должно быть хронических заболеваний, уровень гемоглобина должен быть не ниже 120 для женщин и не ниже 130 для мужчин. Сдать кровь могут люди от 18 до 55 лет.
И это только часть требований. Главное — чтобы в крови были антитела, ведь при тяжелой форме болезни они вырабатываются не у всех.
Дальше все просто: если вы подходите — не принимайте три дня аспирин и анальгетики, два дня не пейте алкоголь. Накануне откажитесь от жирного и острого — полный список продуктов можно уточнить по телефону или на сайте. Уже в больнице вам оформят медицинскую карту в регистратуре, дадут чай с печеньем и отправят на процедуру. Вас подключат к аппарату, и кровь побежит по трубочкам в центрифугу.
Благодаря этой новой технологии и оборудованию плазма может попасть к пациенту с COVID-19 уже через сутки. А раньше это произошло бы только через четыре месяца.
Подробности — в сюжете канала «360».