Спортсменка Кузнецова рассказала, как дешево придерживаться ЗОЖ

Спортсменка Яна Кузнецова в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» рассказала, как придерживаться ЗОЖ и при этом не тратить на это огромные суммы. Об этом сообщило РИА ФАН.

ЗОЖ подразумевает под собой отказ от вредной пищи и занятия спортом. По мнению Кузнецовой, человек довольно много денег тратит на вредную пищу. Также она отметила, что заниматься спортом не обязательно в спортзале. Можно посещать спортивные площадки, которые сейчас можно найти во многих дворах многоэтажных жилых домов.

«Если это затянет, потребуются дополнительные средства. Однако это все в пределах доступного», — отметила Кузнецова.

Также спортсменка заявила, что простая еда гораздо полезнее и дешевле, чем полуфабрикаты. Гораздо разумнее и бюджетное приготовить курицу, филе или белую рыбу, нежели заказывать фастфуд.

Специалист отметила, что все большей популярностью сейчас пользуются онлайн-тренировки. На данный момент на рынке представлено множество таких предложений.

«Так как это популярно становится, то и недобросовестные люди влезают. Я бы рекомендовала подробно изучать программы, может быть спрашивать у подружек, отзывы читать про курсы, а не сразу брать, покупать и пользоваться. Больше изучать то, что ты покупаешь», — посоветовала победительница турниров по фитнес-бикини.