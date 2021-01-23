Причины «исчезновения» гриппа назвали в Роспотребнадзоре

Вирусолог-эпидемиолог Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, почему осенью не было эпидемии гриппа. По его словам, это связано с массовой вакцинацией и ограничительными мерами.

В этот сезон специалисты не ожидали новых штаммов гриппа. Планировался приход генетических разновидностей тех мутаций, которые уже были в прошлые эпидемии. Это также влияет на распространение эпидемии.

«Они тоже повышают заболеваемость, но не так критично, как принципиально новые вирусы, против которых иммунная система еще не выработала защиту», — уточнил Лебедев в разговоре с «Аргументами и фактами».

Обычно эпидемия активно начинается в ноябре, а самый пик приходится на январь. В этом году ничего подобного не наблюдается. Лебедев связал это с ограничительными мерами, которые действуют в России в связи с коронавирусом.

Он отметил что сам коронавирус на распространение гриппа никак не повлиял. В качестве примера он привел Китай, где эти две эпидемии совпали по времени. Эксперт уточнил, что многие перенесли и грипп и коронавирус, из-за чего их состояние было довольно тяжелым.