Причиной возможной вспышки оспы обезьян назвали музыкальные фестивали

Сезон крупных летних музыкальных фестивалей на территории Европы и США может спровоцировать распространение вируса оспы обезьян. Степень его заразности в условиях массовых мероприятий рассчитали ученые из Греции, сообщили «Известия».

При наличии среди посетителей любого подобного шоу инфицированных каждый из них, по мнению специалистов, заразит в среднем 2,1 человека. Показатель исследователи сочли более чем вдвое превышающим скорость распространения указанного вируса в обычных условиях.

С выводами иностранных коллег согласились и российские ученые. Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев назвал представленную ими оценку степени заразности вируса обезьяньей оспы правдоподобной.

Эксперт подчеркнул, что эффективность передачи вируса в условиях массовых мероприятий способна вырасти в два и более раз. Тем не менее критичным увеличение заразности патогена считать нельзя: его распространение не выйдет на качественно новый уровень, а последствия не станут глобальными.

Заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова заметила, что посещать массовые мероприятия в странах, где зафиксировали случаи заражения оспой обезьян, можно. Заболевших немного, а концерты обычно устраивают на открытом воздухе. Тесных контактов с незнакомыми людьми она посоветовала избегать, как и исключить рукопожатия, тесные объятия и поцелуи.

Во всем мире, по последним данным, зарегистрировали свыше шести тысяч случаев заражения обезьяньей оспой. Большинство из них — в Европе. В России, уточняли в Роспотребнадзоре, инфицированных вирусом пока нет. Хотя в ВОЗ оценили риск ее появления в стране как высокий.