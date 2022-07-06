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    06 июля 2022, 01:37

    Причиной возможной вспышки оспы обезьян назвали музыкальные фестивали

    «Известия»: США и Европа рискуют столкнуться со вспышкой оспы обезьян из-за музыкальных фестивалей

    Александра Ломейко

    Сезон крупных летних музыкальных фестивалей на территории Европы и США может спровоцировать распространение вируса оспы обезьян. Степень его заразности в условиях массовых мероприятий рассчитали ученые из Греции, сообщили «Известия».

    Причиной возможной вспышки оспы обезьян назвали музыкальные фестивали

    При наличии среди посетителей любого подобного шоу инфицированных каждый из них, по мнению специалистов, заразит в среднем 2,1 человека. Показатель исследователи сочли более чем вдвое превышающим скорость распространения указанного вируса в обычных условиях.

    С выводами иностранных коллег согласились и российские ученые. Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев назвал представленную ими оценку степени заразности вируса обезьяньей оспы правдоподобной.

    Эксперт подчеркнул, что эффективность передачи вируса в условиях массовых мероприятий способна вырасти в два и более раз. Тем не менее критичным увеличение заразности патогена считать нельзя: его распространение не выйдет на качественно новый уровень, а последствия не станут глобальными.

    Заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова заметила, что посещать массовые мероприятия в странах, где зафиксировали случаи заражения оспой обезьян, можно. Заболевших немного, а концерты обычно устраивают на открытом воздухе. Тесных контактов с незнакомыми людьми она посоветовала избегать, как и исключить рукопожатия, тесные объятия и поцелуи.

    Во всем мире, по последним данным, зарегистрировали свыше шести тысяч случаев заражения обезьяньей оспой. Большинство из них — в Европе. В России, уточняли в Роспотребнадзоре, инфицированных вирусом пока нет. Хотя в ВОЗ оценили риск ее появления в стране как высокий.