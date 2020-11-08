Причиной массового отравления в Махачкале стала сальмонелла

В результате проведенного расследования, дагестанское управление Роспотребнадзора пришло к выводу, что причиной массового отравления в махачкалинском кафе стала сальмонелла, ДНК которой было выявлено в блюдах из курицы, которые ели пострадавшие.

С 3 по 7 ноября в Махачкале с признаками кишечной инфекции были госпитализированы 39 человек, в том числе, 12 детей. Всего было зарегистрировано 40 острых случаев. Выяснилось, что все пострадавшие покупали еду в одном и том же кафе.

«По предварительным данным эпидемиологического расследования установлено, что все пострадавшие употребили блюда из курицы (куриную шаурму, салат из куриной печени, пиццу из курицы). По первичным результатам лабораторного исследования, в материалах от больных выявлено ДНК сальмонеллы», — говорится в опубликованном сообщении ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора утверждают, что в кафе не соблюдалась поточность технологического процесса. Возможно, был допущен контакт сырых и готовых к употреблению продуктов. Руководство заведения не сумело предоставить документы, подтверждающие факт проведения ветеринарно-санитарной экспертизы на яйца и мясо птицы. Также отсутствовала товаросопроводительная документация, обеспечивающая прослеживаемость данной продукции до изготовителя.

Работа кафе приостановлена, в прокуратуру республики направлено письмо для прокурорского реагирования. Материал по факту групповой заболеваемости поступил в региональный Следком.