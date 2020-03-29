Приближают комендантский час и новые жертвы. Врач рассказал о последствиях шашлыков на нерабочей неделе

Прогулки и шашлыки приведут к тому, что власти будут вынуждены ввести более жесткие меры, чтобы люди сидели по домам. Такое мнение «360» выразил врач Георгий Викулов.

«Если прирост будет в пределах 5%, это нестрашно, или не так страшно, в пределах контролируемого объема. Прирост по 200 человек в день — это очень много. Эта ситуация будет только усугубляться. Люди своими действиями могут поспособствовать тому, что в городе будет введен комендантский час и санкции. Кого мы потом будем обвинять?» — заметил Викулов.

Врач напомнил, что в последние дни увеличилась доля молодых людей среди подхвативших коронавирус. Причем многие из них оказываются в реанимации, им нужны аппараты искусственной вентиляции легких.

Викулов напомнил правило: чем больше заболевших, тем больше погибает. А значит, если ситуация не изменится, скоро может увеличиться смертность.

Чем больше людей заболели, тем больше погибают. Эти цифры могут усилить панические настроения среди людей. Чтобы не было панических настроений, нужно соблюдать меры Георгий Викулов.

Пока что вакцины от коронавируса нет, так что никто не может точно предсказать, когда эпидемия пройдет или хотя бы замедлится. Викулов отметил, что одни врачи прогнозируют спад коронавируса с последующим возрождением осенью, другие — что вирус затухнет к лету.

Всего с начала эпидемии заболели 1534 человека из 65 регионов. Чтобы сдержать эпидемию, в России объявили нерабочую неделю, в течение которой жителей попросили по возможности сидеть дома. Несмотря на эту просьбу и угрожающие данные, многие отправились на отдых в Сочи или поближе — на дачи и в парки — жарить шашлыки.