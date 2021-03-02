«Есть пара минут, может, час». Иммунолог рассказал, как спасти человека при внезапной аллергии

Человек может впервые столкнуться с аллергией в любом возрасте. Иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала «360», что вылечить можно все подобные заболевания за немногим исключением.

Специалист пояснила, что угрозу для жизни не представляют высыпания. Остерегаться стоит системных аллергических реакций.

«Угрозу для жизни представляют какие-либо системные аллергические реакции — отек слизистых, органов дыхания, выраженные системные заболевания типа анафилактического шока», — сказала Логина.

Сильные анафилактические реакции, подчеркнула она, чаще всего встречаются на лекарственные препараты.

Аллергическая реакция может возникнуть впервые в жизни в любом возрасте. <…> Когда люди приезжают в новую среду обитания, надо быть осторожнее с теми экзотическими продуктами, которые генетически для нас являются чужеродными. <…> Тем более если есть проблемы с ЖКТ или какие-то аллергические заболевания Надежда Логина иммунолог-аллерголог

При тяжелых аллергических реакциях — например, отеке губ, — врач рекомендовала срочно вызывать скорую помощь. Самостоятельно с возникшей ситуацией, предупредила Логина, можно не справиться.

«Обычно тяжелые реакции типа анафилактического шока требуют специальных препаратов, которые могут не оказаться под рукой», — сказала она.

При этом пациенты, которые уже наблюдаются у аллерголога, обычно получают от него совет по наличию дома необходимых лекарств. И даже это не отменяет необходимости в помощи специалиста. Сколько времени есть у пациента с начинающимся отеком, точно сказать невозможно.

«Может, несколько минут, а может — час и более. Зависит от того, какой фактор вызвал отек. Особенно опасна аллергия на укусы насекомых (осы, оводы, пчелы), которые впрыскивают яд, острая реакция на лекарственные препараты», — пояснила Логина.

Однако почти все аллергические заболевания лечатся — кроме лекарственной аллергии и на укусы ядовитых насекомых. Терапии поддаются бронхиальная астма, крапивница, рецидивирующий отек квинке. Все что необходимо — обратиться к аллергологу и начать лечение.

«Чтобы избавиться от аллергии, нужно обследоваться и восстановить нормальную защитную реакцию организма», — сказала иммунолог.

По ее словам, возросшее число аллергиков связано с резкой сменой человеком среды обитания. На иммунную систему влияет не только экология, но и постоянный стресс, обилие в наших жилищах химических веществ и бытовой химии, наличие добавок, красителей, консервантов в продуктах. Нерациональное использование лекарственных препаратов — иммуномодуляторов, противовирусных, антибиотиков — тоже сыграло свою роль в росте аллергий.