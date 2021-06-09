Россиянам рассказали, чего нельзя делать при укусе комара

Если расчесывать комариные укусы, то увеличивается риск инфицирования, особенно он велик в жаркую погоду. Об этом рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

«То есть на месте безобидной ранки может появиться большая рана с отеком, гнойная корка. В зависимости от состояния иммунной системы попадание инфекции может привести к абсцессу с необходимостью хирургического вмешательства», — сказала Романенко в беседе с телеканалом «Москва 24».

Расчесывание места укуса также может привести к аллергической реакции. А травмирование того места, где находится укус, может стать причиной отека.

Когда человек расчесывает место укуса, то ранка начинает кровить, выделяются определенные биологически активные вещества, которые будут направлены на то, чтобы остановить кровотечение, объяснила Романенко.

«Это запускает уже другой каскад биохимических реакций, что может привести к отеку», — объяснила врач-терапевт.

Комары могут переносить инфекции, напомнила медик. Поэтому, по ее словам, если после укуса насекомого поднялась температура, нужно обратиться к врачу.

Тигровые комары, которые переносят опасные заболевания, появились на курортах Черного моря. Некоторые из них могут переносить глистов. Сначала они кусают животного, а потом человека. Последнему в организм попадают личинки дирофилярий. Об этом рассказала заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.