Назвали пять наиболее частых ошибок при уходе за собакой

Назвали пять наиболее частых ошибок, которые делают обладатели собак. Недопущение этих действий поможет сэкономить деньги на ветеринарах и успокоительных, рассказал «Ридус».

Не стоит кормить животное со стола, поскольку животным подходит не вся еда из человеческого рациона. Также подобные постоянные приемы пищи могут привести развитию ожирения. Если вы хотите угостить своего пса, то выбирите что-нибудь из специальных угощений.

Плохой идеей является также оставлять собаку в одиночестве в жаркую погоду. Особенно это плохая затея, когда дело идет о машине. Автомобили имеют тенденцию к быстрому перегреванию. Это же может случиться и с животным.

Некоторые владельцы собак добавляют в миски для собак лед. Это является одной из наиболе частых причин сломанных зубов у животных, поэтому от этой практики лучше отказаться.

Также животному не место в ванной комнате. Крупные породы могут пить воду из унитаза. Помимо этого, в ванной много небезопасных моющих средств, которые могут быть опасны для животного.

Лекарства животному следует давать специализированные. Иногда можно делать исключения, но по предварительной консультации с ветеринаром.