Врачи назвали способ распознать рак при приеме пищи

При дисфагии также может возникать боль и жжение, отметили исследователи. Рак легких часто диагностируют только на поздних стадиях, когда разрастание опухоли создает заметные проблемы пациенту. Дисфагия как раз и является одной из таких проблем.

О других симптомах рака легких также напомнили в Национальной службе здравоохранения Англии (NHS). Среди них не проходящий более трех недель кашель, стойкая одышка, боль при дыхании или кашле, необъяснимая потеря веса, потеря аппетита, а также постоянная усталость и инфекции дыхательных органов.

К факторам, повышающим развитие рака, в NHS прежде всего отнесли курение, в том числе пассивное. Также к ним относятся вдыхание выхлопных газов и взаимодействие с некоторыми химикатами, среди которых асбест и диоксид кремния.

Представитель британского общества по изучению онкологического заболевания Эми Херст назвала незаметный симптом рака легких. По ее словам, это опухшие пальцы. Необходимо обратиться к специалисту, если основание ногтя становится мягким, а кожа рядом — блестящей, ногти изгибаются больше, чем обычно, или кончики пальцев стали крупнее, посоветовала эксперт.