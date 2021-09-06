Ученые рассказали, как избавиться от жира при помощи авокадо

Употребление авокадо способно снизить процент опасного висцерального жира в организме. К такому выводу пришли ученые из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне. Информация была опубликована в статье в журнале Journal of Nutrition.

В эксперименте приняли участие 105 взрослых людей, которые страдают от лишнего веса. У всех людей был примерно одинаковый рацион. Половина респондентов на протяжении 12 недель в обед съедали по одному авокадо. При этом специалисты отметили у женщин уменьшение объема висцерального жира.

Висцеральный жир накапливается в брюшной полости и сдавливает внутренние органы. Люди, у которых есть такой жир, в большей степени подвержены сахарному диабету и другим хроническим заболеваниям.

Однако объем подкожного жира у участниц эксперимента не снизился. При этом не изменился уровень толерантности к глюкозе. Тем не менее, можно с точностью утверждать, что ежедневное употребление авокадо приносит организму лишь пользу. Теперь специалисты планируют изучить особенности метаболизма мужчин и женщин, чтобы понять, почему авокадо пошло на пользу лишь одному полу, передала «Газета.ru».