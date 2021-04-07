Врач рассказала об ошибках пожилых пациентов при лечении COVID-19

Лечение коронавируса народными средствами чревато обширными поражениями легких. Об этом заявила главный внештатный гериатр (специалист по болезням пожилых) Минздрава Ольга Ткачева.

По ее словам, средства народной медицины, например, липовый цвет или малину, можно успешно использовать, чтобы снизить температуру.

«Страшно другое — когда люди рассчитывают на нетрадиционную медицину и не обращаются за профессиональной медпомощью», — сказала Ткачева «Известиям».

Отсутствие адекватного лечения может вести к обширным поражениям легких. А своевременное лечение способно «значительно снизить риск неблагоприятного исхода», подчеркнула Ткачева.

Также она рассказала о проблемах со здоровьем после перенесенного коронавируса. У некоторых пациентов долго восстанавливаются обоняние и вкус, сохраняются нарушения сна, депрессия, головные боли. Другие страдают от одышки из-за поражения легких.

«Более того, после тяжелого ковида у исходно ослабленных („хрупких“) пациентов может снижаться качество жизни, уменьшаться способность к самообслуживанию», — добавила специалист.