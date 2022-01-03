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    03 января 2022, 18:17

    Президент РАН спрогнозировал будущее коронавируса в 2022 году

    Президент РАН Сергеев: пандемия коронавируса войдет в режим сезонных эпидемий гриппа

    Ольга Назаркина

    Пандемия коронавируса уже в этом году может войти в режим сезонных эпидемий гриппа, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. По его мнению, ситуацию можно сравнить с 60-ми годами прошлого века, когда в мире бушевала другая эпидемия.

    Президент РАН спрогнозировал будущее коронавируса в 2022 году

    Ученый уточнил, что имеет в виду эпидемию гонконгского гриппа, которая подкосила здоровье многих людей, но благодаря вакцинам и лекарствам болезнь удалось победить, сообщил ТАСС.

    «Создали вакцины, лекарства — и вот уже живем с гриппом 60 лет, почти привыкли. То, что происходит с ковидом, — это ситуация в каком-то смысле похожая», — пояснил Сергеев.

    Академик добавил, что сначала новая опасная инфекция, конечно, вызывает тревогу и страх, но со временем специалисты создали вакцины, уже появляются лекарства.

    «И если будут хорошие, надежные протоколы по применению лекарств, то мы войдем в режим восприятия этого недуга, как гриппа», — подчеркнул он.

    По его мнению, то, что в России наблюдается высокий уровень смертности от ковида, можно считать расплатой за низкий уровень вакцинирования, отметило URA.RU. Сергеев назвал это упущением и населения, и науки, и власти.

    «Подавляющее большинство умерших от ковида — невакцинированные. Я считаю, это расплата за нашу невакцинированность», — добавил президент РАН.

    За минувшие сутки в России выявили 16 343 новых случая коронавируса в 84 регионах. Лидером по приросту стал Санкт-Петербург, где выявили 1341 пациента с ковидом.