Президент РАН спрогнозировал будущее коронавируса в 2022 году

Пандемия коронавируса уже в этом году может войти в режим сезонных эпидемий гриппа, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. По его мнению, ситуацию можно сравнить с 60-ми годами прошлого века, когда в мире бушевала другая эпидемия.

Ученый уточнил, что имеет в виду эпидемию гонконгского гриппа, которая подкосила здоровье многих людей, но благодаря вакцинам и лекарствам болезнь удалось победить, сообщил ТАСС.

«Создали вакцины, лекарства — и вот уже живем с гриппом 60 лет, почти привыкли. То, что происходит с ковидом, — это ситуация в каком-то смысле похожая», — пояснил Сергеев.

Академик добавил, что сначала новая опасная инфекция, конечно, вызывает тревогу и страх, но со временем специалисты создали вакцины, уже появляются лекарства.

«И если будут хорошие, надежные протоколы по применению лекарств, то мы войдем в режим восприятия этого недуга, как гриппа», — подчеркнул он.

По его мнению, то, что в России наблюдается высокий уровень смертности от ковида, можно считать расплатой за низкий уровень вакцинирования, отметило URA.RU. Сергеев назвал это упущением и населения, и науки, и власти.

«Подавляющее большинство умерших от ковида — невакцинированные. Я считаю, это расплата за нашу невакцинированность», — добавил президент РАН.

За минувшие сутки в России выявили 16 343 новых случая коронавируса в 84 регионах. Лидером по приросту стал Санкт-Петербург, где выявили 1341 пациента с ковидом.