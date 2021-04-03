Президент РАН объяснил важность вакцинации для пожилых

Пожилые россияне должны в обязательном порядке пройти вакцинацию от коронавируса. Люди этой возрастной категории наиболее подвержены риску смертности от ковида, предупредил президент Российской академии наук Александр Сергеев.

«Государство понимает, что старшее поколение — это наиболее уязвимая группа в плане самого неблагоприятного исхода болезни, и старается максимально уберечь этих людей от потенциально опасных контактов», — привело слова Сергеева РИА «Новости».

Президент РАН отметил, что после отмены ограничений не привитые пожилые люди рискуют подхватить коронавирус. Кроме того, вакцинация пожилых россиян поможет сформировать популяционный иммунитет среди населения страны

«Пока мы еще не достигли такого уровня коллективного иммунитета, который бы позволял „гасить“ всплески заболевания», — подчеркнул Сергеев.

Он призвал пожилых людей не бояться вакцинации от ковида, так как сам уже привился. В прошлом году президенту РАН исполнилось 65 лет. По словам Сергеева, вакцинацию от коронавируса он перенес незаметно.