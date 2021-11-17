Введение QR-кодов в России — это оправданное решение. Таким мнением насчет самой спорной сейчас ограничительной меры поделился президент Российской академии наук Александр Сергеев.

«Мы не должны действовать принуждением, мы должны действовать убеждением. Вот QR-коды — один из таких моментов, потому что, пожалуйста, не получай QR-код, но тогда ты входишь в те ограничения, которые существуют», — объяснил реальную гуманность этой меры Сергеев в интервью ТАСС.

Он призвал взглянуть на опыт других стран, и подчеркнул, что темпы иммунизации остаются низкими, а заболеваемость и смертность до сих пор растет.

Проект о том, что граждане должны будут предъявить QR-код желая попасть в общественное место, внесли в Госдуму 12 ноября. Этот документ должен будет подтверждать, что человек сделал прививку от коронавируса или перенес заболевание не больше, чем шесть месяцев назад.