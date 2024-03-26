Здоровье 26 марта 2024, 11:54 Президент Лиги защитников пациентов Саверский: если в поликлинике нет нужного врача, поход в частную клинику возместят

Читать 360tv в

Если в городской поликлинике не окажется нужного специалиста, то пациент может рассчитывать, что его отправят в другое учреждение в системе ОМС или компенсируют поход в частную клинику. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.

Он подчеркнул, что государство берет на себя обязанность по обеспечению населения медицинскими услугами в полном объеме. И, если пациенту их не оказывают, то это повод для жалобы. Если из поликлиники не направили в место, где нужный врач готов принять больного, нужно составить обращение.

Реклама

«Если этого не происходит, то дальше пациент, зафиксировав своей жалобой или заявлением факт того, что помощь ему не оказали, может пойти к платному специалисту в частный центр и потом предъявить расходы страховой компании ОМС. В принципе, они обязаны будут эти деньги возместить», — объяснил эксперт.

Авторы: