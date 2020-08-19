Стал известен простой способ избежать преждевременной смерти

Британские ученые из Кембриджского университета доказали, что физическая активность любой интенсивности полезна. Однако применение серьезных нагрузок позволяют спастись от преждевременной смерти.

В исследовании приняли участие 96 тысяч человек. Испытуемые ежедневно носили трекер, который считывал их физическую активность. Результаты опубликованы в журнале Nature Medicine.

В своей работе ученые хотели понять, помогут ли упражнения разной интенсивности уменьшить риск преждевременной смерти. Для этого они рассчитали расход энергии (PAEE).

В итоге у добровольцев средний показатель PAEE составил 40 кДж/кг/день. Его треть приходилась на активность умеренной интенсивности. За чуть более трех лет наблюдений умерли 732 человека. Авторы исследования заключили, увеличение расхода энергии любой интенсивности связано с более низким риском смерти.

Врачи советуют людям проводить каждый свой день активно. При этом желательно в неделю уделять около 150 минут на быструю ходьбу или 75 минут бег.

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