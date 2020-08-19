facebook_pixel
    19 августа 2020, 21:37

    Стал известен простой способ избежать преждевременной смерти

    Арина Гудилова

    Британские ученые из Кембриджского университета доказали, что физическая активность любой интенсивности полезна. Однако применение серьезных нагрузок позволяют спастись от преждевременной смерти.
    Стал известен простой способ избежать преждевременной смерти

    В исследовании приняли участие 96 тысяч человек. Испытуемые ежедневно носили трекер, который считывал их физическую активность. Результаты опубликованы в журнале Nature Medicine.

    В своей работе ученые хотели понять, помогут ли упражнения разной интенсивности уменьшить риск преждевременной смерти. Для этого они рассчитали расход энергии (PAEE).

    В итоге у добровольцев средний показатель PAEE составил 40 кДж/кг/день. Его треть приходилась на активность умеренной интенсивности. За чуть более трех лет наблюдений умерли 732 человека. Авторы исследования заключили, увеличение расхода энергии любой интенсивности связано с более низким риском смерти.

    Врачи советуют людям проводить каждый свой день активно. При этом желательно в неделю уделять около 150 минут на быструю ходьбу или 75 минут бег.

    Недавно австралийские ученые выяснили, что мимика оказывает влияние на мозг человека. Даже натянутая улыбка может поднять настроение.

    Новости SMI.FM