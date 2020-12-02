Преждевременное старение назвали неожиданным последствием коронавируса

COVID-19 приводит к преждевременному старению организма. Такие последствия вероятны даже в случае, если человек перенес заболевание в легкой форме.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала РИА «Новости» о ранее не известных фактах о коронавирусной инфекции. На них указывает исследование группы врачей, которые обследовали переболевших COVID-19 в умеренной и мягкой форме.

«Все эти больные были амбулаторными. Там были некоторые госпитализации, но это было не по показаниям, а потому что в тот момент всех клали, — пояснила специалист со ссылкой на опубликованную в ноябре работу.

Баранова подчеркнула, что даже у «слабо переболевших» в 70% случаев наблюдали патологию некоторых внутренних органов.

«Главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у пост-ковидной группы — уже в 40», — заметила профессор. По ее словам, коронавирус приближает человеку старость, забирая ресурсы его организма.

Бранова указала на необходимость проводить подобные исследования и впредь, чтобы лучше изучить последствия инфекции. Причем изучать бывших пациентов нужно детально.

«Брать анализы, причем неоднократно, смотреть, что происходит. Этим надо заниматься. Я знаю, что такие попытки уже начались», — заключила биолог.