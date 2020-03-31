Презерватив не защитит. Врач рекомендовал отказаться от секса при симптомах ОРВИ

Интимные отношения при симптомах ОРВИ у одного из партнеров противопоказаны, так как сохраняется высокий риск заражения здорового человека. Вирус передается даже при поцелуях, не говоря уже о том, что его не сдержит мембрана презерватива.

Такие рекомендации дал в беседе с Агентством «Москва» руководитель проекта по организации помощи на дому гражданам, находящимся на карантине, или больным ОРВИ по столице Алексей Безымянный.

«Если есть симптомы ОРВИ, то рекомендую воздержаться от интимных отношений и не заражать партнера. При любом контакте, поцелуях и интимной близости вне зависимости от способа и сексуальных поз вирус передается», — заявил он. Также он уточнил, что маленький размер возбудителя инфекции может проникнуть в незараженный организм и через презерватив, и через кожу партнера.

До того момента, пока человек не выздоровеет, с ним лучше максимально сократить любые контакты. Дело в том, что когда партнер заболевшего постоянно находится рядом, то в его организме идет накопление вируса. В итоге заболевание будет переноситься тяжелее.

Начиная с понедельника, 30 марта, в Москве и Московской области ввели режим самоизоляции граждан в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее в Москве и Московской области ввели режим самоизоляции для жителей в связи с распространением коронавирусной инфекции. Граждан попросили оставаться дома и не выходить на улицу без особой причины. Покинуть жилье можно только для того, чтобы посетить врача, выйти в магазин или аптеку. Также можно выгулять домашнее животное или вынести мусор.

Решение властей Москвы и Московской области одобрил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что такие решения вполне оправданны. Вслед за столичным регионом на режим самоизоляции начали переходить и другие субъекты страны.