Число зараженных коронавирусом в мире превысило 8 млн, сообщил университет Хопкинса. В топ-5 по числу инфицированных вошли США (2 110 791), Бразилия, Россия (536 484), Индия и Великобритания. Причем в Индии в последние дни идет активный прирост заболевших.

По смертности цифры распределились по другому, но США также на первом месте с 116 018 погибших. Россия на 13 месте (7 091 жертв).

На сегодняшний день 3 832 455 человек во всем мире находится в статусе переболевших и выздоровевших. В России уже полностью здоровы 284 539 человека.

Источник фото: университет Хопкинса

Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что Европа не откроет для россиян границы с 1 июля. Это связано не только с эпидемиологической ситуацией в стране, но и с взаимными мерами со стороны России.