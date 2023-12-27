Здоровье 27 декабря 2023, 14:05 Преподаватель йоги Борисова: медитации снижают интенсивность тревожного расстройства

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Медитации сильно снижают уровень стресса, интенсивность тревожного расстройства и улучшают эмоциональное состояние. Об этом сообщила преподаватель йоги Алена Борисова в беседе с «ТСН24».

По словам эксперта, практики также способствуют психологическому благополучию, повышают уровень концентрации внимания и работоспособность. Кроме того, становятся лучше память, мышление, эмпатия и чувство принятия себя.

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Борисова отметила, что медитации нельзя выполнять людям с эпилепсией, шизофренией и клиническими неврозами.