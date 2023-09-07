Здоровье 07 сентября 2023, 18:21 Преподаватель физкультуры Меркулова посоветовала делать дыхательные упражнения, чтобы быстрее проснуться

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С наступлением осени становится все сложнее проснуться, но несколько хитростей помогут облегчить этот процесс. Об этом Life рассказала преподаватель кафедры физической культуры ГУУ Ирина Меркулова.

По ее словам, стоит начать с дыхания. Проснувшись, стоит вдохнуть через нос, немного задержать дыхание и выдохнуть через рот, а потом повторить. Это усилит приток крови к мозгу и поможет проснуться. Также не стоит пренебрегать так называемыми потягушками. Наконец, стоит размять шею, прямо на подушке медленно вращая ею влево и вправо.

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