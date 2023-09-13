Здоровье 13 сентября 2023, 12:34 Преподаватель физкультуры Кокорев: перед началом занятий спортом следует обратиться к врачу

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Перед тем, как приступить к интенсивным физическим нагрузкам, человеку необходимо обратиться за консультацией к врачу. Об этом Pravda.Ru сообщил старший преподаватель кафедры физической культуры Государственного университета управления Денис Кокорев.

По его словам, специалист соберет анамнез, исходя из которого определит эффективную и безопасную нагрузку в спортзале. Во время тренировок необходимо учитывать особенности заболеваний, связанных с ожирением и ортопедическим риском.

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Кокорев отметил, что каждому человеку следует включить любую физическую активность в свой день, сообщило Utro.ru.