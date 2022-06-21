facebook_pixel
    21 июня 2022, 14:31

    Преподаватель Евстратова рассказала, как снизить риск развития слабоумия

    Арина Бобкова

    Изучение иностранных языков помогает снизить риск развития слабоумия. Таким мнением поделилась руководитель тренерского центра для преподавателей онлайн-школы английского языка Skyeng Марина Евстратова. Об этом сообщила «Лента.ру».

    Преподаватель Евстратова рассказала, как снизить риск развития слабоумия

    Специалист подчеркнула, что иностранные языки помогают развивать мозг. Таким образом можно улучшить память и отсрочить болезнь Альцгеймера.

    «Такие люди лучше запоминают последовательность любых предметов и событий. В практическом плане это помогает, например, увереннее ориентироваться на незнакомой местности и крепче удерживать в голове списки дел», — отметила эксперт.

    При этом подобный метод помогает как и детям, которые рано начали говорить на двух языках, так и взрослым людям. Даже с возрастом при изучении иностранных языков структура серого и белого веществ в мозге меняется, что помогает улучшить память.

    Евстратова заявила, что лучшеим способом запоминания иностранных слов является мнемотехника. Слова необходимо учить не только с помощью перевода, но и с помощью ассоциаций. Для этого подойдут картинки и видеоролики.