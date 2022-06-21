Преподаватель Евстратова рассказала, как снизить риск развития слабоумия

Изучение иностранных языков помогает снизить риск развития слабоумия. Таким мнением поделилась руководитель тренерского центра для преподавателей онлайн-школы английского языка Skyeng Марина Евстратова. Об этом сообщила «Лента.ру».

Специалист подчеркнула, что иностранные языки помогают развивать мозг. Таким образом можно улучшить память и отсрочить болезнь Альцгеймера.

«Такие люди лучше запоминают последовательность любых предметов и событий. В практическом плане это помогает, например, увереннее ориентироваться на незнакомой местности и крепче удерживать в голове списки дел», — отметила эксперт.

При этом подобный метод помогает как и детям, которые рано начали говорить на двух языках, так и взрослым людям. Даже с возрастом при изучении иностранных языков структура серого и белого веществ в мозге меняется, что помогает улучшить память.

Евстратова заявила, что лучшеим способом запоминания иностранных слов является мнемотехника. Слова необходимо учить не только с помощью перевода, но и с помощью ассоциаций. Для этого подойдут картинки и видеоролики.