Здоровье 06 марта 2023, 14:25 Преподаватель Елисеева рассказала, как помочь школьнику снять стресс Преподаватель Елисеева заявила, что режим дня поможет школьникам избежать стресса

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Дети тоже могут сталкиваться с серьезным стрессом при высоких нагрузках. Специалист по билингвальному развитию детей, дипломированный преподаватель английского и французского языков Мария Елисеева рассказала, как помочь им в тяжелой период. Об этом сообщила «Мослента».

По словам специалиста, детям необходимо соблюдать режим дня. На сон должно уходить по меньшей мере восемь часов. Таким образом ребенок сможет восстановить силы после тяжелого дня.

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Не стоит забывать о прогулках на свежем воздухе. Детям ежедневно необходимо преодолевать по меньшей мере семь километров, три из которых компенсируются во время учебы, написало РИА ФАН.

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