Здоровье 25 июля 2023, 23:46 Препараты для прерывания беременности захотели продавать по рецепту Минздрав: препараты для прерывания беременности могут внести в перечень подлежащих учету Freepik

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Минздрав опубликовал инициативу о внесении лекарственных средств для прерывания беременности в список препаратов, подлежащих предметно-количественному учету. Приказ разместили на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

«Раздел четвертый перечня ПКУ дополняется позициями „мизопростол (лекарственные препараты)“ и „мифепристон (лекарственные препараты)“ в связи с тем, что аптечными организациями практикуется их отпуск пациентам, в том числе и без рецептов», — сказано в пояснительной записке к документу.

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Авторы инициативы отметили, что прием таких лекарств без консультации со специалистом повышает риск осложнений на организм женщины и может привезти к летальному исходу.

Ранее писательница Мария Арбатова назвала препараты для прерывания беременности опасными для женского здоровья. По ее словам, такие таблетки нельзя продавать в свободном доступе. Женщина несколько раз встречалась с ситуациями, когда девушки истекали кровью после употребления подобного лекарства. В некоторых случаях организм теряет способность к деторождению.