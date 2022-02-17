Россиянам рассказали об опасных последствиях препаратов для сердца

Если принимать препараты для сердца без назначения врача, можно столкнуться с рядом негативных последствий. Среди них аллергические реакции, проблемы с желудочно-кишечным трактом и внутреннее кровотечение. Об этом рассказал профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМС, врач-кардиолог Юрий Конев, передала «Вечерняя Москва».

Специалист подчеркнул, что на данный момент в аптеках в свободном доступе продается нестероидный препарат для сердца, который создают на основе аспирина. Если злоупотреблять этим лекарственным веществом, можно столкнуться с крайне негативными последствиями для организма, передал «ВЗГЛЯД».

«Передозировка такими лекарствами чревата понижением агрегации тромбоцитов в крови, что приводит к профузному кровотечению», — пояснил он.