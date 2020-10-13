Первый контракт на поставку «Авифавира» был заключен 4 июня 2020 года. Его цена на госзакупках составляла 22,3 тысячи рублей до конца июня. В июле появились лекарства «Ареплевир» производства «Промомед» и «Коронавир» производства «Р-Фарм». Стоимость опустилась до 18,3 тысячи рублей.

После получения регистрационных удостоверений цена за «Ареплевир» составила 12,3 тысячи рублей и за «Коронавир» — 11,55 тысячи рублей.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в сентябре обратила внимание на высокую стоимость препаратов. Как заявили в «Промомеде», «препарат стоит столько, сколько он стоит, и является самым дешевым в мире препаратом, который спасает жизни».

В Росздравнадзоре РБК рассказали, что по мере усиления конкуренции на рынке стоит ожидать снижения цены на препараты от коронавирусной инфекции. Лекарства проходят процедуру включения в перечень ЖНВЛП, цены на них будут снижены, добавили в ведомстве.

Фармакологи предупредили о нежелательном эффекте фавипиравира — моторных нарушениях. Лекарств без «побочек» вообще не существует, ответили вирусологи и инфекционисты. Знание о них помогает эффективнее лечить людей. А если в инструкции они не указаны, то препарат либо не изучен, либо попросту плох.