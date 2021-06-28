Препарат с коктейлем из антител к вирусам создали в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор разработал препарат, содержащий коктейль антител к разным возбудителям респираторных инфекций. Лекарство можно будет использовать при высоких рисках заражения.

Препарат основан на «выжимке» из популяционного иммунитета. В его составе донорская кровь, которая содержит целый спектр антител. В перспективе разработчики планируют усовершенствовать лекарство, чтобы оно помогало подготовиться к сезонной вспышке коронавируса. Об этом сообщила газета «Известия».

«Можно представить себе, что при повышенном количестве зараженных коронавирусом в день (это та ситуация, которая наблюдается сейчас) человек утром, перед входом в метро, впрыскивает себе антитела в нос. И они работают у него на слизистой около 10 часов, то есть на протяжении всего дня», — объяснил изданию научный руководитель МНИИЭМ имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Владимир Алешкин.

По данным исследования, препарат активен в отношении вирусов гриппа, возбудителей из группы герпесвирусов, микоплазм, золотистого стафилококка, возбудителей коклюша, дифтерии и любых других вирусов, с которыми организм человека встречался и боролся на протяжении всей жизни.