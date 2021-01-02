Препарат с антителами по ошибке ввели 42 людям вместо вакцины в США

В клинике американского штата Западная Вирджиния в округе Бун по ошибке ввели 42 людям вместо вакцины Moderna препарат с антителами с коронавирусу Regeneron, который используется для лечения COVID-19. Чиновники местного Департамента здравоохранения утверждают, что жизнь пациентов вне опасности.

Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на заявление Национальной гвардии Западной Вирджинии, которая занимается планированием вакцинации и распространением препаратов в штате.

«В тот момент, когда нас уведомили о произошедшем, мы немедленно приняли меры, чтобы исправить все. Мы немедленно пересмотрели наши протоколы, чтобы улучшить процесс распространения вакцины и избежать повторения ошибки», — сказал генерал-майор Джеймс Хойер.

Департамент здравоохранения округа Бун уведомил пострадавших об ошибке и предложил сделать им вакцину против Covid-19 повторно.

Официальные лица заявили, что это был единичный инцидент, но не объяснили, как произошла ошибка, когда к ним обратились за дополнительными комментариями.

В коктейле антител Regeneron используется комбинация двух белков иммунной системы, которые обычно вводятся посредством инфузии (медленное введение вещества в вену — прим.ред.) — методом, отличным от инъекций, используемых при вакцинации.

«Этот продукт представляет собой антитела, которые борются с COVID-19. Фактически, это был тот же коктейль, который вводили президенту Трампу, когда он заразился», — сообщила каналу доктор Клэй Марш.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в США было введено более 2,7 миллиона доз вакцины против Covid-19. Официальные лица США пообещали вакцинировать 20 миллионов человек к концу 2020 года.

Из 100 тысяч москвичей, записавшихся на вакцинацию от COVID-19 в конце декабря, около 50 тысяч уже сделали прививку.