Препарат от рака оказался эффективен против смертельной болезни

Препарат от рака оказался эффективен против малярии. Последнее время паразит, вызывающий болезнь, обрел устойчивость к известным лекарствам.

Стопроцентную эффективность в борьбе против малярии показала комбинация на основе лекарства от рака иматиниба. Результаты исследования ученых из США и Италии опубликовали в Journal of Experimental Medicine.

Препарат иматиниб производства компании Novartis, который применяется для борьбы с хроническим миелоидным лейкозом и другими видами рака крови, способен прекратить распространение паразита в культурах клеток крови. После сделанного открытия ученые приступили к клиническим испытаниям препарата во вьетнамской провинции Куангчи. Во время второй фазы они сравнили эффективность двух терапий. Одной части пациентов давали стандартные противомалярийные препараты, такие как пипераквина и дигидроартемизина, а второй — иматиниб.

«Мы не испытывали иматиниб отдельно, так как лечить страдающих от потенциально смертельной болезни пациентов с помощью неиспытанной терапии было бы неэтично», — отметил соруководитель исследовательской группы Филипп Лоу.

Ученые в исследовании отметили, что в последнее время один из паразитов под названием Plasmodium falciparum, который становится причиной малярии у человека, приспособился к известным лекарствам, стал к ним устойчив и широко распространился в Юго-Восточной Азии. Новое открытие поможет решить эту проблему.