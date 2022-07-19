Препарат от оспы обезьян разработали в России

В Новосибирском институте органической химии совместно с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработали первый в России препарат от оспы «НИОХ-14». Он эффективен против всех видов заболевания, в том числе против оспы обезьян.

Главный научный сотрудник отдела геномных исследований, доктор биологических наук Государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Сергей Щелкунов заявил об этом в пресс-центре ТАСС.

«Препарат очень эффективен против любых ортопоксвирусов, он эффективен и против оспы обезьян, и против оспы коров, и против натуральной оспы», — подчеркнул он.

Пока что «НИОХ-14» не прошел окончательную сертификацию. Как только это произойдет, его при необходимости начнут применять для лечения оспы обезьян.

Все стадии доклинических испытаний, по словам Щелкунова, препарат прошел успешно, как и первую фазу клинических — на добровольцах. «НИОХ-14» целевым образом воздействует на ортопоксвирусы: не позволяет вирусным частицам появляться вне зараженных клеток и подавляет развитие инфекции.

Запатентованный НИОХ СО РАН и ГНЦ «Вектор» препарат стал первым химическим лекарством для лечения и экстренной профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных заболеваний человека.