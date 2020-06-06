Препарат от изжоги помог пациентам с коронавирусом

Ученые заметили действенность фамотидина, который обычно принимают от изжоги, для лечения пациентов с коронавирусом. Все больные отметили, что их состояние улучшилось буквально за 24 часа.

Группа американских ученых понаблюдала за 10 пациентами с коронавирусом, которые лечились дома. Всем им давали фамотидин во время болезни. Результаты исследования опубликованы в журнале Gut.

Исследователи фиксировали, как менялась тяжесть главных признаков COVID-19 после начала приема препарата от изжоги. Среди этих признаков кашель, одышка, головная боль, потеря вкуса и обоняния, усталость.

Чаще всего пациенты принимали 80 миллиграммов препарата три раза в день. Курс в среднем составил 11 дней, но у некоторых болезнь завершилась и за пять.

Оказалось, что уже в течение первых 24 часов после начала курса самочувствие пациентов стало значительно улучшаться. При этом фамотидин хорошо переносился.

В то же время исследователи отметили, что подтвердить эффективность приема фамотидина нельзя из-за недостаточности данных.

Врачи в Нью-Йорке начались экспериментировать с лечением пациентов с коронавирусом фамотидином в конце апреля. По их словам, есть много примеров, когда препарат для лечения одного заболевания также может подействовать и на другое.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. Сейчас по всему миру им заразились больше 6,8 миллиона человек.