ФМБА России запатентовало отечественный препарат от COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России запатентовало отечественный препарат для лечения COVID-19. Его основное действие заключается в смягчении цитокинового шторма.

Как следует из информации на сайте агентства, препарат «Лейтрагин» произведен исключительно из российских компонентов. Это значит, что Россия сможет выпускать его полностью самостоятельно.

После завершения клинических испытаний и регистрации лекарства в Минздраве Научный центр биомедицинских технологий ФМБА начнет массовое производство. Так врачи смогут бороться с главной причиной смерти своих пациентов от коронавируса нового типа.

По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, речь идет о предотвращении или смягчении так называемого цитокинового шторма. Он проявляется в неконтролируемой реакции иммунных клеток организма человека на SARS-cov-2. Чрезмерная активизация таких клеток вызывает разрушение тканей очага воспаления, что приводит к летальному исходу.