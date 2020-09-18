Препарат от COVID-19 «Фавипиравир» включат в перечень жизненно важных

Препарат от коронавируса нового типа «Фавипиравир» в ближайшее время включат в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Как отметил Кузнецов, противовирусный препарат «фавипиравир» включен в утвержденные Минздравом РФ временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

«В ближайшее время фавипиравир будет включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), после чего предельные цены на препарат будут зарегистрированы в соответствии с утвержденной методикой, включающей в себя экономический анализ со стороны антимонопольной службы», — приводит РИА Новости слова помощника министра здравоохранения.

Ранее стало известно, что препарат от коронавируса обойдется россиянам в 11 550 рублей. Именно столько будет стоить упаковка «Коронавира» с 50 таблетками.

Накануне Минздрав разрешил применять два российских препарата при амбулаторном лечении COVID-19. Оба лекарства носят международное непатентованное наименование «Фавипиравир». Раньше эти препараты использовались только для лечения пациентов в стационарах.