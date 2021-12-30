Препарат на основе плазмы для лечения СОVID-19 зарегистрировали в Минздраве

Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения COVID-19 «КОВИД-глобулин», созданный на базе плазмы крови перенесших заболевание. Об этом сообщили в пресс-центре компании «Ростех» агентству «Интерфакс».

«Разработка холдинга „Нацимбио“ госкорпорации Ростех в ходе клинических испытаний подтвердила эффективность, безопасность и способность нейтрализовывать коронавирус», — объявили представители корпорации.

Лекарство «КОВИД-глобулин» — это препарат специфического иммуноглобулина. Его проверили в клинических условиях. Результаты показали, что в 70% случаев терапия не позволяла заболеванию переходить в тяжелые формы: у больных не развивались цитокиновый шторм, тромбоэмболия, почечная недостаточность, а также не увеличивалась площадь поражения легких. Наиболее эффективно препарат показал себя на ранних стадиях заболевания.

В пресс-службе объяснили, что принцип действия медикамента основан на способности антител нейтрализовывать циркулирующие в настоящий момент штаммы коронавируса. Антитела связываются с белком на поверхности вируса, не позволяя ему проникать в клетки организма и размножаться.