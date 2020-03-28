Препарат «Мефлохин» поможет в борьбе с коронавирусом, но не станет «победой над болезнью»

Российское Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало схему лечения коронавируса, основанную на противомалярийном препарате «Мефлохин». Его создал научно-производственный центр «Фармзащита». Микробиологи также учли опыт китайских и французских коллег.

В опубликованном ФМБА сообщении высказана надежда, что использование «Мефлохина» позволит преодолеть пик заболеваемости и эффективно контролировать ее в будущем.

Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова сообщила, что препарат «препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом», и позволяет увеличить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова сообщила РИА «Новости», что «Мефлохин» увеличит шансы на выздоровление. Однако полной победой над коронавирусом он считаться не может. По ее словам, это хлорохиновый протокол, который применялся во Франции и в Китае. После его использования больные действительно поправлялись быстрее, чем при стандартном поддерживающем лечении.

«Но в России решили применять препарат с более подходящим профилем безопасности. Он правильный, и это очень хорошая новость. Повод для радости есть, и немалый, но это не значит, что мы победили заболевание», — сказала Баранова.

Она уточнила, что «Мефлохин» дает организму два-три дополнительных дня для борьбы с инфекцией. Поскольку заболевание длительное и силы больного могут закончиться, лишнее время может стать решающим.

Глава Минздрава Михаил Мурашко посоветовал россиянам для защиты от коронавируса использовать четырехслойные марлевые маски.